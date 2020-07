Majistratura MP no Diretor PCIC Kontribui Signifikativu ba Projeto LAK

Aisirimou – Deputadus Komisaun A Parlamentu Nasional ba Asuntu Konstitusional no Justisa hamutuk nain 10 no lidera husi Deputadu Joaquim dos Santos Boraluli hamutuk ho konvidadus sira husi instituisaun nakait sira kontinua halao diskusaun intensivu ba Kapitulu III Projetu Lei Anti-Korrupsaun (LAK) ba CRIMES DE CORRUPÇÃO Sesta-feira (3/7) loraik ne’e iha Mukit Guest House Aisirimou Munisipiu Aileu.

Kapitulu III CRIMES DE CORRUPÇÃO Seccao I; DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO PRATICADOS NO EXERCICIO DE FUNCOES PUBLICAS ida nee importante tebes atu kompleta Lei Nu. 8/2009 15 de Julho kona-ba ba Estabelesimentu Comissão Anti-Corrupção (CAC) no Kodegu Penal hodi Komisaun halao servisu represivu iha esforsu luta kontra korrupsaun iha nasaun doben Timor-Leste. Kapitulu III ida ne’e ninian seksaun hamutuk hitu (7) ho total artigus hamutuk 43.

Tama ba iha diskusaun artigu sinku (5) nian kona-ba Peculato de Uso (antigo artigu 296 kodigu penal konsege hamosu debate kroat entre Diretor PCIC Dr. Vicente Fernandes Brito ho Asesor Juridiku Komisaun A PN. Maibe ikus mai Prezidenti meja Deputadu Joaquim dos Santos Boraluli desidi halo passa artigu ne’e hodi kontinua ba diskusaun artigu seis (6) konaba ATENTADO AO DIREITO DE PARTICIPAÇÃO E A IGUALIDADE DOS CANDIDATOS EM CONCURSO DE APROVIZIONAMENTO, VENDA OU CONÇESSÃO.

Diretor Policia Cientifica Investigacao Criminal (PCIC) Dr. Vicente Fernandes Brito Majistratura Ministeriu Publiku ne’ebé hahu Primeira Ronde diskusaun LAK iha Lauhata Munisipiu Liquiça iha tinan kotuk kontinua Segundu Ronde iha Munisipiu Manufahi too mai iha Terseira Ronde Aisirimou Aileu partisipa aktivamente kontribui ninian hanoin, matenek, pensamentu, horizonte no esperiensia nudar Majistratura Ministeriu Publiku ba iha kada artigus Projeto LAK nian.

Majistratura Ministeriu Publiku no oras ne’e asume kargu tekniku topu nudar Diretor PCIC Dr. Vicente Fernandes Brito kontribui ninian enerjia total, matenek, hanoin diak no briliante iha formulasaun no amendamentu ba iha kada artigus, seksaun no kapitulu Projeto LAK durante diskusaun serial ne’e.

Alem de Dr. Vicente Brito partisipa pro-aktivu no aktivamente kontribui iha diskusaun LAK semana kotuk too mai Sesta-feira kalan ne’e, iha mos Adjunto Prokurador Geral Republika Dr. Alfonso Lopez, Senior Management CAC Dr. Sergio Hornai, Komisariu Adjunto Dr. Augusto Castro, Dr. Luis Sampaio no Diretor Geral Prevensaun e Sensibilizasaun Dr. Rosario de Araujo, Diretor Nasional ba Asesoria Juridika no Lejislasaun Ministerio Justisa Dr. Nelinho Vital ho ninian ekipa jurista sira, Provedora Direitu Humano no Justisa (PDHJ) Dra. Jesuina Gomes, Asesor politika Presidenti PN no eis Komisariu Adjunto CAC Jose Samala Rua Neves no reprezentante JSMP ne’ebe kontribui maksimu.

Aisirimou nudar fatin historiku ba prosesu luta libertasaun nasional iha ne’ebé fundador Estado no nasaun Timor-Leste harii Forcas Armadas Libertação Nacional Timor-Leste (FALINTIL) hodi kontra okupasaun militar estranjeiru iha frente armadas.

Prezente Deputadus Komisaun A Parlamentu Nasional iha diskusaun serial nee hamutuk nain 10 husi Partidu FRETILIN, CNRT, PLP, KHUNTO, UDT-FRENTE MUDANCA inkluindu Nai Prezidenti Parlamentu Nasional Dr. Aniceto Lopes husi FRETILIN no excepto Deputadu Adriano do Nascimento husi PD tamba kondisaun saude.

Deputadus no konvidadus sira loraik too kalan nee konsege deskute no aprova 11 artigus no diskusaun sei kontinua iha loron Sabado (4/7) aban artigus 12 Kapitulu III. (*)

