Same – Senior Management Comissão Anti-Corrupção (CAC) kompostu husi Komisariu Dr. Sergio Hornai, Komisariu Adjunto ba Investigasaun Kriminal Dr. Augusto Castro, Komisariu Adjunto Prevensaun no Sensibilizasaun Dr. Luis Sampaio akommpanha husi asesora legal Dra. Mariman Oliveira ho estrutruta balun Kuarta-feira (24/6) ohin too loron Sabadu (27/6) sei partispa pro-aktivu iha debate projetu no votasaun espesialidade projetu Lei Nu. I/V/2019 Lei Anti-Korrupsaun (LAK) iha Hotel Liurai Munisipiu Same Manufahi.

Prezidenti Komisaun A PN Nai Deputadu Joaquim dos Santos “Boraluli” lidera diskusaun nee hahu ho minute silensiu ida fo homenajen ba Asswain Libertador no vitima funu Libertasaun Nasional kontra okupasaun military estranjeiru ne’ebé oferese ona sira ninian ruin no ran ba independensia total rai ida ne’e nian. Diskusaun sei halao durante loron tolu (3) nian laran too loron Sabadu (27/6).

Senior Management CAC lidera husi Komisariu CAC Dr. Sergio Hornai ninian prezensa iha diskusaun LAK ne’e hetan konvite husi Komisaun A Parlamentu Nasional ba asuntu Konstitusional no Justisa iha loron 18 Fulan Junho.

Diskusaun durante loron tolu (3) ne’e kontinuasaun husi diskusaun projetu LAK neebé halao iha Fulan Maio tinan 2019 iha Lauhata Beach Munisipiu Liquiça.

Partisipasaun iha diskusaun LAK ne’e alemde CAC, prezensa mos reprezentante instituisaun publiku nakait sira seluk; Ministeriu Justisa, Polisia Scientifiku Investigasaun Kriminal (PSIK), PDHJ no reprezentante Organizasaun Sosisedade Civil Timorense JSMP-FONGTIL.

CAC nudar orgaun polisia espesializada ba krimi korrupsaun ne’ebé sei implementa no ezekuta LAK iha future, Deputado sira fo oportunidade ba Komisáriu Dr. Sergio Hornai hodi hatoo ninian hanoin diak no pontu de vista ba kada artigus durante diskusaun molok halo votasaun.

Komisariu Dr. Sergio Hornai iha ninian intervensaun, lori Komisaun nian naran agradese no elojia vontade politika PN nian iha projetu LAK. Diskusaun LAK importante tebes ba TL nudar Estadu Parte ne’ebé ratifika tiha ona konvensaun UNCAC nudar instrument internasional neebé atu em-gia Estadu parte sira hodi dezenvolve no harmonia ba iha ordenamentu juridiku sira.

Timor-Leste katak Komisariu Sergio presija tebes iha LAK ida atu bele moderniza liu tan Timor-Leste ninian kodegu penal Kapitulu II artigus 292 too ba iha 302.

“Hau ho estrutura mai ho hanoin ida kontribui ba iha Nai Deputadu sira no ba ita hotu katak laos ona nesesariu atu halo tan sesoens ka komisoens bar-barak! Ita presija optimiza komisoens sira ne’ebé mak iha atu bele simplifika no efektividades servisu ba iha oin,” Katak Komisariu Sergio.

Komisaun katak Komisariu em-prinsipiu Timor-Leste tenki iha lei ida koalia kona-ba politika prevensaun (kriminalidade korrupsaun), presija iha estratejia nasional no iha orgaun propriu atu implementa politika prevensaun.

Komisaun oras nee ezisti ona Dirensaun Prevensaun no Sensibilizasaun iha ninian diresaun ida ne’ebé espesialidade kompetensia hodi halao servisu inspeksaun no monitoriazasaun, halao promove valorizasaun no integridade no halo mos estudus avaliasaun riskus

Hafoin Komisaun simu esbosu LAK nee, katak Komisariu Sergio iha vizaun ida dok katak ida nee komplektsu iha diskusaun internal neebé halo tiha ona iha konkluzsaun ida katak Timor-Leste presija halo deit adjustamentu internal Komisaun ba iha dekretu lei sira liu-liu iha estrutura organika ba Komisaun ninian hodi kria unidade ida propriu ho ninian tarefas oinsa halo politika prevensaun korrupsaun liu-liu kona-ba deklarasaun rikusoi.

Komisaun ba deputadu Komisaun A PN sira hateten Komisaun apresia projetu LAK ho ninian kapitulu sira ne’ebe iha duni vontade no fasilita teb-tebes Komisaun ho orgaun konjeneru sira hanesan iha luta kontra korrupsaun.

Komisariu apresia artigus balun ne’ebé haraik poder boot mai iha Komisaun hanesan Primeiru; rekolha informasaun iha relasionamentu ho korrupsaun sira iha seitor publiku no privadu, Segundu realiza asoens sira no halo sensibilizasaun sira atu limite no fo espasu ba iha hamosu irregularidade no aktu sira ne’ebe lori Timoroan sira ba iha pratika korrupsaun no Terseiru; Halo akonselamentu ba iha instituisaun relevante sira.

“Komisaun hetan ona kbiit ida nee tuir Lei Nu. 8/2009 15 Julho. Agora, ita presija halo artikulasaun atu nunee lei (LAK) ida (sei) mai ne’e fo tan kbiit ba iha Komisaun bele halo ninian servisu ne’e ho diak. Komisaun apresia ba iha artigus sira neebe iha. Tamba, kapitulu sira iha ninian vontade politika neebe hatuur iha kapitulu II artigu 5 too ba iha artigu 14 Konvensaun Anti Korrupsaun (UNCAC),” Katak Komisaun Sergio iha ninian intervensaun.

Iha diskusaun projetu LAK ne’e, Komisaun A PN kompostu husi deputadu CNRT, PLP, KHUNTO, UDT-FRENTE MUDANÇA, FRETILIN no PD sira hamutuk nain 10.

Indise jeral projetu Lei Nu. I/V/2019 LAK ne’e hamutuk 120 artigus ho proponente lei ne’e deputadu husi Partidu FRETILIN. (*)

