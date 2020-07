Familia Boot Comissão Anti-Corrupção hakarak hatoo ami ninian Parabens no feliz anniversariu ba loron moris eis-Komandante Supremu Forcas Armadas Libertasaun Nasional Timor-Leste (FALINTIL) Kay Rala Xanana Gusmão nian, loron 20 Junho 1946 – 20 Junho 2020.

Komandante Kay Rala Xanana simbolu rezistensia no simbolu unidade nasional halo parte importante tebes iha historia tinan 10 funsionamentu Comissão Anti-Corrupção. Sai nudar fundador mai iha estabelesimentu no operasaun instituisaun CAC wainhira sei sai Primeiru Ministro RDTL no hili fatin Farol sai sentru ba Luta Prevene no Kombate Korrupsaun iha rai doben Timor.

Familia Boot CAC nian hakarak hamutuk ho povu doben Timorense sira seluk espresa ami ninian sentimentu haksolok no hatoo feliz aniversário ba ita boot iha loron espesial ida ohin.

Ami nian orasaun hamutuk ho Ita Boot iha selebrasaun loron moris nian ida ne’e atu Nai Maromak kontinua haraik isin diak ba ita boot hodi halao misaun libertasaun patria ne’ebé liu ona no kontinua leba fali libertasaun povu iha tempu Ukun Rasik-An nian.

Familia Boot CAC nian esperansa katak loron espesial ida ne’e halo ita bot kontenti hanesan ita bot halo ema barak iha mundo orgulho hamutuk ho povu Timor haksolok wai’n tamba lidera funu naruk iha luta libertasaun nasional sai nasaun independente iha pasadu.

Iha loron espesial ita bot nian, Familia Bot Komisaun sura nafatin ita bot ninian dedikasaun, kontribuisaun no determinasaun iha luta sagradu ida iha future hamutuk ho povu Timor ne’ebé hadomi tebes ita boot.

Terseiru Mandatu Komisariu CAC nian hamutuk ho Espesialista Anti-Korrupsaun (EAK) haksolok hamutuk mos ho Komandante iha loron espesial ida ne’e.

Hakuak Boot husi ami Familia Boot CAC iha Farol

Senior Management CAC

