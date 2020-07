Manufahi – Komisaun A Parlamentu Nasional ba Asuntu Konstitusional no Justisa hamutuk ho konvidadus sira Sesta-feira (26/6) termina diskusaun Projeto Lei Nu. 1/V/2019 Lei Anti-Korrupsaun (LAK) Kapitulu II Espesialidade Disposicoes Legais sobre Declaracao Bens e Intereses ho total 39 artigus no ninian seksaun hamutuk ne’en (6).



Loron ikus diskusaun LAK iha capital Manufahi Same molok termina diskusaun, asesor juridiku Komisaun A PN fundamenta ba deputadus no konvidadus reprezentantes instituisaun nakait sira kona-ba Kapitulu II – do Regime de Declaracao de Bens e Intereses hodi loke Deputadus no konvidadus sira ninian horizonte no pensamentu.

Konsensus universal iha mundo tomak kona-ba kestaun fundamentais lejislasaun politika deklarasaun bens e intereses ne’ebé pratika ona iha tinan barak nian laran iha mundo tomak.

Asesor Komisaun A PN sira formula tiha ona kona-ba asuntu deklarasaun bens e intereses, rikusoi, rendimentu iha ne’ebé kuaze nasaun barak tantu nasaun ida iha ona ninian ajensia anti korrupsaun rasik ou seidauk adopta no halo tuir lejislasaun ida nee.

Durante diskusaun Kapitulu II, iha modelu rua neebe nasaun barak iha mundo opta no adopta; kontrolu konflitu interese. halo deklarasaun konaba familia (aman, inan ho oan) nian kompanha ho ninian ligasaun ho ema seluk.

Deklarasaun bens no interese ne’e halo atu servidor Estadu sira neebé assume knar publiku (kargu professional no poliliku) tenki livre husi konflitu interese (CoI) no evita an husi interese privadu.

Sistema seluk ne’ebé foka liu ba iha deklarasaun ho objetivu atu kontrola enrikesimentu, halo akompanhamentu kona-ba enrikesimentu.

Individuals sira ne’ebé sei deklara sira ninian bens no interese mak servidor Estado sira ne’ebbé simu kargu publiku ruma, funsionariu simplis, kargu chefias, diretor, ministro, Prezidenti Republika, alfandegas, imigrasaun, finansas, aprovizionamentu ne’eb”e iha risku boot tebes monu ba iha tentasaun krimi korrupsaun.

Kapitulu II LAK nian ida ne’e fo poder tomak mai iha Comissão Anti-Corrupcão (CAC) atu obrigatoriu simu deklarasaun rikusoi husi servidor povu doben Timorense no monitora kada tinan rua dala ida ba ema ninian rikusoi sae hanusa? Ninian rikeja compatible ho ninian rendimentus neebe legal liu husi ninian salariu mensal no ninian kompanha.

Proposta Kapitulu II ida nee kombina objetivu rua; monitora konflitu interese no akompanha evolusaun rikeza no tenta atu kobre interese hotu.

Iha Kapitulu ne’e mos sei determina se mak tenki deklara? Saida mak tenki deklara? Sa instituisaun mak tenki simu deklarasaun no halo jestaun ba sistema deklarasaun administrative? Oinsa halo verifikasaun ho ninian objetivu saida? Deklara periodisidade! Verifika deklarasaun no sa sanksaun? No divulgasaun ba publiku.

Loron ikus diskusaun nian, deputadus no konvidadus husi instituisaun nakait sira deskute no halo passa artigus hamutuk hitu (7) husi Kapitu II hamutuk 39 artigus. Iha diskusaun ne’e, Deputadus sira konkorda hodi tau iha artigu 28 Seksaun III Pessoas obrigadas a declarar.

Deklarantes sira obrigado tenki deklara sira ninian rikusoi mai iha CAC atu evita konflitu interese no Espesialista Anti-Korrupsaun (EAK) sira ne’ebé haknar an iha CAC obrigado mos deklara sira ninian rikusoi ba iha Tribunal.

Tuir ajenda ne’ebé fo sai husi Presidenti Komisaun A PN Nai Deputado Joaquim dos Santos Boraluli, kontinuasaun diskusaun LAK sei halao iha loron Kuarta-feira (1/7) iha Munisipiu Aileu.

PESSOAS OBRIGADAS A DECLARAR ne’ebé hatuur iha Seccao III artigu 28 Kapitulu II LAK;

Sao obrigadas a declarar interreses e bens as pessoas, doravante designadas simplesemente por “declarantes”, que exercem as seguintes funcoes;

a. Prezidenti da Republica;

b. Deputado do PN;

c. Membro Governo;

d. Cargo eletivo do poder local;

e. Magistrado Judicial;

f. Magistrado do Ministerio Publico;

g. Defensor Publico Geral

h. PDHJ e seus adjuntos;

i. Embaxador, consul e responsavel de financas das representacoes diplomaticos;

j. reitores e decanos de univercidade publicas;

k. Dirigente Maximo de emprensa publica, service autonomo e entidade reguladora;

l. CCC do Presidenti da Republica;

m. Secretario Geral do PN;

n. O Comissario do CAC e os seus Adjuntos (Tribunal);

o. Chefe Gabinete do Memmbro Governo;

p. Administradores Municipais, Presidenti da Autoridades Municipais;

q. Presidenti e Secretarios da Autoridade da Region Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno;

r. Diretor Geral e director da administracao publica direta, indireta e autonoma, incluindo os sericos da presidencia da republica, do parlamento e dos Tribunais;

s. Diretor Geral e director da administracao publica das autarquias locais;

t. Dirigente e funcionario afeto a servico de approvisionamento e contratacao publica;

u. Dirigente e funcionario afeto a servico de liquidacao e cobranca de direito Impostos;

v. Dirigente e funcionario afeto a servico de liquidacao e cobranca de diretos aduaneiros;

w. Dirigente e funcionario afeto a servico de gestao de terras, propriedade imobilisria e demais patrimonio do Estado e das autarquias locais;

x. Dirigente e funcionario afeto a servico de inspecao, supervisao, e auditoria (p ex. inspecao do trabalho, alimentar, ambiental, viaturas)

y. Oficiais de justice nos tribunais e no Ministerio Publico;

z. Membros das policia de inestigacao criminal e dos servicos de Migracao;

aa. Assesores nos gabinetes de membros do governo

This post is also available in: Tetum