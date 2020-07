Dili – Komisariu Adjunto Comissão Anti-Corrupção (CAC) Dr. Augusto Castro Sabado (20/6) ohin sai orador principal ba universitarius Fakuldade Direitu Universidade da Paz (UNPAZ) nian hamutuk liu 200 resin iha Kampus UNPAZ Osindo Dili.

Komisariu Adjunto aprezenta ba universitarius Fakuldade Direitu ho topiku “PAPEL CAC IHA LUTA KONTRA KORRUPSAUN IHA TIMOR-LESTE”.

Universitarius hirak nee simu material husi Komisariu Adjunto Augusto Castro nudar bukae ba sira atu tuir programa universidade nian fila ba komunidade halao estajiu servisu social (KKN) molok remata sira ninian estudus.

Ba universitariu sira, Komisariu Adjunto Augusto Castro esplika misaun importante rua neebé Lei Nu. 8/2009 15 Julho haraik ba CAC; Misaun Prevensaun Kriminal no Investigasaun Kriminal.

Luta prevene no kombate korrupsaun iha Timor-Leste liu husi medidas preventiva mak Espesialista Anti-Korrupsaun (EAK) halao programa sensibilizasaun publiku ba iha entidades hotu liu-liu ba servidor Estado, juventude, konfisoens relijiusos, estudantes, universitarius no lider komunitariu sira verbalmente atu evita an monu ba iha krimi korrupsaun.

“Se ho medidas preventivas labele ona mak CAC sei foti aksaun represivu ho prosesu investigasaun criminal ba autor sira,” Katak Komisariu Adjunto AugUsto Castro.

Iha aksaun represivu durante tinan 10 ezistensia CAC nian katak Komisariu Adjunto Augusto sempre iha koordenasaun servisu ida metin no forte ho Ministeriu Publiku nudar nain ba asaun penal tuir Konstituisaun RDTL.

Universitarius sira ho antusiasmu boot rona no akompanha aprezentasaun Kommisariu Adjunto Augusto Castro too aprezentasaun termina ho sesaun husu no hatan perguntas.

Komisariu Adjunto Augusto rasik nudar alumni Fakuldde Direitu UNPAZ nian.

Aprezentasaun ne’e modera husi Dekanu Fakuldade Direitu UNPAZ Dr. Leonito Ribeiro. (*)

This post is also available in: Tetum