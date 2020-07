Same – Deputadus Komisaun A Parlamentu Nasional ba Asuntu Konstitusinal no Justisa hamutuk nain 10 aprova ho votus Unanimidade Kapitulu I Projetu Lei Anti-Korrupsaun (LAK); Especialidades Disposicoes Legais Sobre Medidas Preventivas ho ninian artigus hamutuk 25 Kinta-feira (26/6) kalan iha Hotel Liurai Munisipiu Manufahi Same.

Aprovasaun ne’e Deputadu sira foti hafoin halao diskusaun intensive ho entidade relevantes CAC, PCIC, PDHJ, no parte Ministeriu Justisa no Sosiedade Civil Timorense JSMP-FONGTIL durante loron rua.

Komisariu CAC Dr. Sergio Hornai hafoin distintus Deputadus sira halao votasaun no aprova Titulu Especialidades Disposicoes Legais Sobre Medidas Preventivas Projetu Lei Nu. I/V/2019 LAK nian kongratula deputadus sira ninian matenek, sabedoria no ba esforsu sira durante diskusaun intensive loron rua nian laran.

“Hau hakarak lori Comissão Anti-Corrupção nian naran hatoo parabens ba distintus deputadus sira iha Komisaun A Parlamentu Nasional ba esforsu ne’ebe ohin ho sira ninian matenek, sabedoria, kolaborasaun ida diak teb-tebes iha diskusaun ida mak dinamiku bele konsege konklui titulu no kapitulu sira neebe mak iha relasionamentu ba prevensaun ninian,” Katak Komisariu Sergio Hornai.

Komisariu Sergio hateten ida ne’e espasu boot ida ba historia nasaun joven Timor-Leste iha luta sagradu kontra korrupsaun hafoin projetu LAK suspende iha tempu balun tamba Timor-Leste nian situasaun politika propriu.

“Mais ohin ita hatudu ita nian vontade (politika) ida boot teb-tebes husi partidus sira husi bankadas parlamentar sira hotu neebé mak konstitui iha Komisaun A halo desijaun ida estremamente importante iha koordenasaun ho instituisaun relevantes sira CAC, PCIC, PDHJ, Ministeriu Justisa no ONG balun ne’ebé mak hola parte iha ne’e hodi kontribui sira ninian hanoin ba iha diskusaun kada artigu ho seksaun ne’ebe mak ohin ita ninian Nai Deputadus sira konsege halo apresiasaun no aprovasaun ba iha artigus 25 nee,” Katak Komisariu Sergio.

Titulu Especialidades Disposicoes Legais Sobre Medidas Preventivas Projetu Lei Nu. I/V/2019 LAK ne’e hamutuk 25 artigus iha ne’ebé husi dadersan too kalan estrutura Komisaun lidera husi Komisariu Comissão AntiCorrupção (CAC) Dr. Sergio Hornai hamutuk ho Komisariu Adjunto nain rua; Dr. Augusto Castro, Dr. Luis Sampaio, Diretor Jeral Prevensaun no Sensibilizasaun Dr. Rosario de Araújo no akompanha husi Asesora Juridiku Dra. Mariman Oliveira kontinua partisipa ativamente nointensivamente kontribui maksima iha diskusaun ne’e too Deputadus sira aprova ho votus unanimmidade kalan ne’e.

Molok tama ba iha loron Daruak diskusaun LAK loron ohin nian, Komisariu Dr. Sergio Hornai halo preparasaun ida forte ho konvoka sorumutu internal entre membru delegasaun Komisaun nian; Komisariu Adjunto nain rua no Asesora Juridiku Kuarta-feira kalan hodi deskuti materias importantes hodi kontribui maksimu iha diskusaun loron daruak nian ohin.

Preparasaun Senior Management CAC nian hamutuk ho Asesora Juridiku kontribui duni ba iha diskusaun no apresiasaun neebé fokus iha titulo ESPECIALIDADES DISPOSICOES LEGAIS sobre MEDIDAS PREVENTIVAS hahu artigu 12; INTEGRIDADE DO JUDICIARIO E REDUÇÃO DE OPORTUNIDADES DE CORRUPÇÃO too artigu 25 FORMACAO DE JORNALISTAS E JORNALISMO DE INVESTIGACÃO.

Tuir ajenda ne’ebé Prezidenti Komisaun A Nai Deputadu Joaquim dos Santos Boraluli kalan ne’e fo sai katak Sesta-feira (26/6) aban sei deskuti kona-ba MEDIDAS REPRESIVU hahu Titulu I Deklarasaun Rikusoi hamutuk 39 artigus.

Kalan ne’e, Senior Management CAC sei halao sorumutu internal nudar preparasaun ba kontinuasaun diskusaun loron Datoluk nian. Diskusaun Projetu LAK sei termina iha loron Sabado (27/6). (*)

